В Иркутской области задержали пьяного водителя

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1 июня 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото: pixabey

В Иркутской области инспекторы в ходе погони задержали пьяного лихача без прав. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Около восьми утра внимание инспекторов ДПС на дороге Иркутск-Качуг привлек седан, водитель которого выполнял рискованные маневры на проезжей части. Требования сотрудников Госавтоинспекции об остановке он проигнорировал, увеличил скорость и предпринял попытку скрыться. Спецслужбы выяснили, что в салоне иномарки в состоянии алкогольного опьянения находился двадцатидвухлетний житель, у которого никогда не было водительских прав.