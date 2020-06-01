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Астрахань: сухогрузное судно застряло под подъемным мостом

, 15:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Астрахань: сухогрузное судно застряло под подъемным мостом
фото: pixabey

Сухогрузное судно, шедшее по маршруту из Астрахани в область по Волге, застряло под подъемным мостом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.

Судно село на мель носовой частью. Событие произошло в районе Старого моста через Волгу. Экипаж грузового корабля, составляющий 17 человек, не пострадал, груза на борту не было. На место происшествия были отправлены два буксира морской спасательной службы, а также группа спасателей из отделения МЧС по Астраханской области, в операции также участвует морской спасательно-координационный центр.

Сам мост не был выведен из строя и продолжает работать. Пострадавших и погибших нет.

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