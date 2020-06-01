Москва: в магазине произошел конфликт с применением оружия между покупателем и сотрудником магазина

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1 июня 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

В Москве произошла перестрелка между сотрудником и посетителем магазина. Инцидент произошел в районе Солнцево в пятницу в магазине по адресу Богданова 16.

По данным агентства, после словесной перепалки неизвестный посетитель выстрелил из травматического пистолета в сотрудника магазина, который, в свою очередь, ответил ему тем же.

По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Согласно источнику агентства, после стрельбы с места происшествия скрылась машина с несколькими пассажирами, полиция вела план "перехват".