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Брянская область: один человек погиб в результате ДТП

, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

Брянская область: один человек погиб в результате ДТП
фото: pixabey

Водитель легкового автомобиля погиб в смертельной аварии, которая произошла в Почепском районе Брянской области. Страшное ДТП произошло на 52-м километре автодороги Брянск — Новозыбков.

Мужчина за рулем иномарки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном. Водитель  погиб от полученных травм. В ГИБДД по региону сообщают, что ДТП случилось около 11:35 в Почепском районе. Водитель 45 лет ехал в сторону Брянска. Выехав на полосу встречного движения для обгона, он столкнулся с грузовым автомобилем. 

Водитель иномарки скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью. По неподтвержденной информации, 19-летняя пассажирка легкового автомобиля госпитализирована.

СЕ

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