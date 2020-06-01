В Москве «мигранты-полицейские» украли деньги у приезжего водителя

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1 июня 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Заместитель начальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь сообщила, что полицейские задержали двух приезжих из ближнего зарубежья, которые подозреваются в краже денег у московского водителя.

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Гузь рассказала, что потерпевший ехал по улице 800-летия Москвы и принял решение остановиться, увидев в зеркало заднего вида машину, которая моргала фарами. По его словам, он думал, что тому автомобилю понадобилась помощь. Позже из нее вышли якобы сотрудники полиции и принялись осматривать водителя.

«Осмотрев карманы куртки заявителя, мужчины сели в свою машину и скрылись. Вскоре потерпевший обнаружил, что у него пропали денежные средства. Общая сумма материального ущерба составила 130 тысяч рублей», - пояснила Гузь.

Она добавила, что были задержаны два мужчины, 26 и 29 лет. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Отмечается, что потерпевший тоже является приезжим.