В Москве «мигранты-полицейские» украли деньги у приезжего водителя

Заместитель начальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь сообщила, что полицейские задержали двух приезжих из ближнего зарубежья, которые подозреваются в краже денег у московского водителя.
Гузь рассказала, что потерпевший ехал по улице 800-летия Москвы и принял решение остановиться, увидев в зеркало заднего вида машину, которая моргала фарами. По его словам, он думал, что тому автомобилю понадобилась помощь. Позже из нее вышли якобы сотрудники полиции и принялись осматривать водителя.
«Осмотрев карманы куртки заявителя, мужчины сели в свою машину и скрылись. Вскоре потерпевший обнаружил, что у него пропали денежные средства. Общая сумма материального ущерба составила 130 тысяч рублей», - пояснила Гузь.
Она добавила, что были задержаны два мужчины, 26 и 29 лет. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Отмечается, что потерпевший тоже является приезжим.