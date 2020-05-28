Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Тулун: рыбака заподозрили в лесном пожаре

, 17:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

Тулун: рыбака заподозрили в лесном пожаре
фото: pixabey

Тулунчанина заподозрили в лесном пожаре недалеко от села Евдокимова Тулунского района. Мужчина приехал на рыбалку, развёл костёр и оставил его без присмотра. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

О возгорании сообщили в дежурную часть ОВД. Прибывшие на место полицейские обнаружили пожар на площади нескольких гектаров и установили предполагаемый очаг возгорания. Распространение пламени оперативно локализовали и ликвидировали сотрудники лесхоза. 

Полиция нашла владельца транспортного средства - им оказался 50-летний житель Тулуна. По версии оперативников, он приехал к озеру, развёл костёр и отправился на рыбалку, оставив огонь без внимания. Увидев, что пламя бесконтрольно распространяется, а его автомобиль охвачен огнем, рыбак покинул место происшествия.

СЕ

Общество

Названо способное «обнулить» береговую оборону США оружие «Cудного дня» России

Названо способное «обнулить» береговую оборону США оружие «Cудного дня» России

Предназначенный для передвижения под водой российский беспилотник «Посейдон» способен «обнулить» береговую оборону США и любого другого противника Москвы. Об этом рассказал эксперт Александр Михайлов.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью