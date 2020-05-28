Тулун: рыбака заподозрили в лесном пожаре

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28 мая 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото: pixabey

Тулунчанина заподозрили в лесном пожаре недалеко от села Евдокимова Тулунского района. Мужчина приехал на рыбалку, развёл костёр и оставил его без присмотра. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

О возгорании сообщили в дежурную часть ОВД. Прибывшие на место полицейские обнаружили пожар на площади нескольких гектаров и установили предполагаемый очаг возгорания. Распространение пламени оперативно локализовали и ликвидировали сотрудники лесхоза.

Полиция нашла владельца транспортного средства - им оказался 50-летний житель Тулуна. По версии оперативников, он приехал к озеру, развёл костёр и отправился на рыбалку, оставив огонь без внимания. Увидев, что пламя бесконтрольно распространяется, а его автомобиль охвачен огнем, рыбак покинул место происшествия.