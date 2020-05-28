Астраханская область:женщина погибла при столкновении моторной лодки с деревом

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28 мая 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

фото: pixabey

В Астраханской области моторная лодка с пятью пассажирами врезалась в дерево.Пострадали четыре человека, есть одна жертва, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Трагический инцидент произошел на реке Сарбай в населенном пункте Разино. Среди пассажиров лодки детей не было. По предварительным данным, женщина скончалась на месте происшествия в результате полученных травм.

Четверых пострадавших госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. На месте происшествия работают спецслужбы. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.