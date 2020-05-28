СК: в Омске возбудили дело после избиения 2-летней девочки родителями

Аргументы Недели → Происшествия 13+

28 мая 2020, 08:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: девочка, pixabay.com

В Омске в отношении супружеской пары возбуждено уголовное дело по трем статьям после выхода сюжета в СМИ об избиении двухлетней дочери. Об том сообщили в пресс-службе СК РФ.

По факту пропажи 3-летней девочки на даче под Псковом возбуждено уголовное дело об убийстве

«По предварительным данным, 8 мая 2020 года около 14 часов (местного времени) в частном доме поселка Дачный Омского района 27-летняя женщина нанесла своей дочери множественные удары рукой по голове и телу, причинив телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, ушибов, синяков и ссадин», - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что об избиении девочки стало известно 11 мая, когда ее доставили в больницу. В ходе осмотра ребенка врачи диагностировали анемию и белково-энергетическую недостаточность. Кроме того, в семье живут еще четыре несовершеннолетних, а с 2018 она признана неблагополучной. Сейчас их поместили в детские соцучреждения.

«Отец ребенка пять раз судим, ранее родители привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», - пояснили в СК РФ.

Известно, что сюжет об избиении родителями двухлетней девочки из Омска показали 27 мая на Первом канале в эфире телепрограммы «На самом деле».