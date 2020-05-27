В Бутово московские спасатели оказали помощь сломавшему ключицу мужчине

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27 мая 2020, 21:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

В районе Бутово столичные спасатели оказали помощь получившему травму мужчине. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Спасатели Московского авиационного центра выехали в лесопарковую зону. Они оказали помощь мужчине, который упал с велосипеда и травмировал ключицу. Спасатели вывели его из леса на улицу Поляны и передали пострадавшего врачам скорой помощи. В настоящий момент мужчина находится в больнице.