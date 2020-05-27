Иркутская область: погиб рабочий, копая котлован

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27 мая 2020, 23:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото: pixabey

В Тайшетском районе возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР.

По версии следствия, в Тайшетском районе на станции Акульшет бригада разнорабочих копала котлован для железнодорожных опор. Один из работников спустился для продолжения копки в котлован, где его засыпало землей. Обстоятельства происшествия и виновные лица устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.