Молодой человек погиб в Подмосковье, сорвавшись с электрички

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26 мая 2020, 18:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

фото: Pixabay

В Подмосковье погиб сорвавшийся с электрички нетрезвый зацепер. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская.

«Ночью 23 мая в междупутье перегона станций Люберцы-1 – Быково обнаружено тело уроженца Костромы 2001 года рождения. Со слов очевидцев, пострадавший в состоянии алкогольного опьянения, ухватившись за электропоезд, отправлявшийся от платформы Быково, сорвался и упал на железнодорожное полотно», – уточнила Марковская.

От полученных травм зацепер погиб. По факту ЧП проводится проверка.