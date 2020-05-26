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Молодой человек погиб в Подмосковье, сорвавшись с электрички

, 18:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

Молодой человек погиб в Подмосковье, сорвавшись с электрички
фото: Pixabay

В Подмосковье погиб сорвавшийся с электрички нетрезвый зацепер. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская. 

«Ночью 23 мая в междупутье перегона станций Люберцы-1 – Быково обнаружено тело уроженца Костромы 2001 года рождения. Со слов очевидцев, пострадавший в состоянии алкогольного опьянения, ухватившись за электропоезд, отправлявшийся от платформы Быково, сорвался и упал на железнодорожное полотно», – уточнила Марковская.

От полученных травм зацепер погиб. По факту ЧП проводится проверка.  

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