В Ульяновской области женщина с двумя детьми осталась на улице из-за ревнивца

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26 мая 2020, 17:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

фото: Pixabay

Происшествие случилось в рабочем поселке Базарный Сызган. Мужчина из ревности поджег пристройку и деревянный дом, в котором он проживал четыре года вместе со своей женщиной. Злоумышленник, прихватив с собой баллон с газом, забрался в дом ночью и устроил пожар.

По словам хозяйки жилища, когда в доме бушевало пламя, там никого не было. К тому же, ей удалось спасти ценные документы, потому что она заранее вынесла их из дома и спрятала. Женщина рассказа, что давно приняла решение о расставании со своим сожителем, однако он не разделял ее желаний. Когда она просила его уйти, в ответ получала запугивания и различные угрозы. Однако пострадавшая приняла решение окончательно оборвать отношения. Как она утверждает, никогда бы не подумала, что ее экс-бойфренд воплотит свои угрозы в жизнь.

Сейчас женщине негде жить. После пожара она была вынуждена переехать к подруге, а детей отправить к бабушке в Сосновый Бор.