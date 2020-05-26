Кострома: житель выпал из окна пятого этажа

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26 мая 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

фото: Pixabay

На территории Костромской области совершеннолетний мужчина выпал из окна пятого этажа. Очевидцы сообщили в полицию и скорую о произошедшем инциденте на улице Олега Юрасова. Тело мужчины было найдено под окнами многоэтажной жилой постройки.

Совершеннолетний гражданин получил тяжелые травмы при падении из окна. Прибывшая на место инцидента бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины. Специалисты работают на месте случившегося. Органы правопорядка начали поверку по факту произошедшего инцидента.