Два человека погибли из-за урагана на Урале

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25 мая 2020, 17:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

облака, pixabay.com

На Урале из-за урагана погибли два человека. Соответствующую информацию вечером в понедельник, 25 мая, предоставили сотрудники экстренных служб Свердловской области.

Шквалистый ветер с порывами до 28 метров в секунду поднялся в регионе ранее сегодня. До этого сообщалось об одном погибшем в Екатеринбурге. Впоследствии поступила информация о второй жертве урагана.

Подчеркивается, что в результате разгула стихии оказались повреждены крыши десяти зданий и восемь автомобилей. Кроме того, были повалены более двадцати деревьев. В тридцати поселениях, где проживают более 16 тысяч человек, сейчас наблюдаются перебои с электричеством.