На парковке в Москве полиция задержала подозреваемых в организации перестрелки

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25 мая 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

Злоумышленники ранили одного человека во время конфликта на одной из московских парковок. По данным следствия, две группы злоумышленников на парковке, которая находится неподалеку от жилых домов по Каширскому шоссе, начали конфликтовать. Драка между мужчинами быстро переросла в перестрелку.

Следствие опросило более 15 участников конфликта и очевидцев произошедшего. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в домах у возможных зачинщиков стрельбы. У них было обнаружено оружие различного типа. Трое подозреваемых задержаны. На данный момент расследование дела продолжается.