Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

На парковке в Москве полиция задержала подозреваемых в организации перестрелки

, 16:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

На парковке в Москве полиция задержала подозреваемых в организации перестрелки
фото: pixabey

Злоумышленники ранили одного человека во время конфликта на одной из московских парковок. По данным следствия, две группы злоумышленников на парковке, которая находится неподалеку от жилых домов по Каширскому шоссе, начали конфликтовать. Драка между мужчинами быстро переросла в перестрелку.

Следствие опросило более 15 участников конфликта и очевидцев произошедшего. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в домах у возможных зачинщиков стрельбы. У них было обнаружено оружие различного типа. Трое подозреваемых задержаны. На данный момент расследование дела продолжается.

СЕ

В мире

Зеленский попросил гумпомощь в борьбе с COVID-19 у Израиля

Зеленский попросил гумпомощь в борьбе с COVID-19 у Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху попросил предоставить стране гуманитарную помощь для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью