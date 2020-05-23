В Коломне снесли аварийный клуб

В Коломне снесли аварийное здание клуба, об этом сообщили в Мособлархитектуре. На ветхое здание на улице Ларцевы Поляны пожаловались жители города. После инженерно-технической экспертизы администрация округа приняла решение его ликвидировать.
По информации руководителя Мособлархитектуры Владислава Гордиенко, аварийный клуб занимал 2225 квадратов.
«На месте снесенного объекта планируются осуществить благоустройство территории в виде пешеходных дорожек и озеленения», - добавил он.
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