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В Коломне снесли аварийный клуб

, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

В Коломне снесли аварийный клуб
фото: Pixabay

В Коломне  снесли аварийное здание клуба, об этом  сообщили в Мособлархитектуре. На ветхое здание на улице Ларцевы Поляны пожаловались жители города. После инженерно-технической экспертизы администрация округа приняла решение его ликвидировать.

По информации руководителя Мособлархитектуры Владислава Гордиенко, аварийный клуб занимал 2225 квадратов.

«На месте снесенного объекта планируются осуществить благоустройство территории в виде пешеходных дорожек и озеленения», - добавил он. 
СЕ

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