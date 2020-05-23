В Коломне снесли аварийный клуб

Аргументы Недели → Происшествия 13+

23 мая 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: Pixabay

В Коломне снесли аварийное здание клуба, об этом сообщили в Мособлархитектуре. На ветхое здание на улице Ларцевы Поляны пожаловались жители города. После инженерно-технической экспертизы администрация округа приняла решение его ликвидировать.

По информации руководителя Мособлархитектуры Владислава Гордиенко, аварийный клуб занимал 2225 квадратов.

«На месте снесенного объекта планируются осуществить благоустройство территории в виде пешеходных дорожек и озеленения», - добавил он.