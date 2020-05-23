Мать с ребенком погибли, провалившись в септик под Красноярском

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23 мая 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина СК РФ, Zamir Usmanov/Global Look Press

В поселке Курагино, расположенном на юге Красноярского края, молодая женщина и ее полуторагодовалая дочь провалились в септик во дворе частного дома и погибли. Об этом заявили в ГСУСК региона.

Накануне вечером стало известно, что тела 26-летней женщины и ее маленькой дочки были обнаружены в септике.

Предполагается, что девочка играла во дворе, наступила на резиновый коврик, который прикрывал дыру, и провалилась. Ее мать, вероятно, попыталась спасти своего ребенка, однако также утонула. Следственные органы в настоящий момент проводят проверку по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.