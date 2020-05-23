Массовое ДТП с грузовиком, микроавтобусом и легковушкой произошло в Калуге

В субботу, 23 мая, в Калуге на улице Московской произошло столкновение между грузовым фургоном, микроавтобусом и легковым автомобилем. В результате аварии пострадали несколько человек.
Согласно источнику, 29-летний водитель автомобиля Honda Civic двигался по проезжей части со стороны улицы Кубяка в сторону улицы Северной. Однако он проехал на красный свет и врезался в микроавтобус Mercedez, который ехал «по встречке». После удара автомобиль отбросило в грузовой фургон «Валдай».
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Honda Civic.
Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств происшествия.