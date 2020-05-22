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Сотрудники МЧС спасли утят, упавших в водопроводный коллектор

, 22:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

Сотрудники МЧС спасли утят, упавших в водопроводный коллектор
фото: Pixabay

Упавшие в коллектор утята были спасены сотрудниками МЧС и благополучно возвращены матери, об этом сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ по Москве. Сообщение о том, что утята попали в беду, упав в водопроводный коллектор, из которого не могут выбраться сами, поступило от неравнодушных москвичей.

Очевидцы рассказали о произошедшем, а также добавили, что вызволить птенцов самостоятельно у них не получается. Прибывшие на место происшествия сотрудники дежурной бригады, воспользовавшись штурмовой лестницей, спустились в коллектор. Там спасатели собрали всех утят и посадили в картонную коробку. После этого их подняли на поверхность и вернули взволнованной матери-утке.

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