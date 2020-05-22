В Иркутской области школьник спровоцировал полицейскую погоню

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22 мая 2020, 22:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото: Pixabay

В селе Урик Иркутского района школьник спровоцировал полицейскую погоню, попытавшись скрыться на мотоцикле от инспекторов ГИБДД. На неоднократные требования остановиться мотоциклист не реагировал, а только продолжал ускоряться, создавая аварийные ситуации при езде по частному сектору. После непродолжительной погони сотрудники полиции задержали лихача, заблокировав ему проезд.

Как выяснилось, 17-летний местный житель управлял незарегистрированным мотоциклом без соответствующих документов, при этом не имея права управления им. Кроме того, он перевозил несовершеннолетнюю пассажирку без мотошлема.

На юного мотоциклиста составили шесть административных материалов по различным нарушениям.