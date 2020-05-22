В Иркутской области в девятиэтажке произошел пожар

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22 мая 2020, 22:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото: Pixabay

В Усть-Илимске произошел пожар в девятиэтажке на проспекте Дружбы Народов. В пожарно-спасательную службу в пятом часу утра поступило сообщение о задымлении в подъезде, из-за чего жители верхних этажей не могли самостоятельно эвакуироваться. К месту пожара были направлены три пожарных расчета пожарно-спасательной части, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

На момент прибытия первого подразделения горели электрощиты и электрокабель на седьмом, восьмом и девятом этажах, в подъезде наблюдалось сильное задымление. С нижних этажей самостоятельно эвакуировались 10 человек. Жильцы верхних этажей, где из-за горевшей проводки стоял плотный дым, оказались изолированными от выхода, так как в доме коридорного типа проход к самым дальним квартирам на трех верхних этажах был заблокированным железными дверями, и они оказались в тупике. Пожарные в составе звена газодымозащитной службы вскрыли двери, разбудили людей и вывели из дома 25 человек с помощью спасательных устройств. В течение семи минут открытый огонь был потушен, еще час потребовался на ликвидацию последствий пожара.