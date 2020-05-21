Орехово-Зуево: полицейские задержали поджигателя квартиры

Аргументы Недели → Происшествия 13+

21 мая 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

Мужчину, который поджег квартиру жительницы подмосковного Орехово-Зуево, задержали полицейские, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

В ведомстве рассказали, что поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестный совершил поджог ее квартиры. Сумма причиненного ущерба составила более 60 тысяч рублей. Поджигателем оказался 38-летний местный житель. Его задержали и завели дело об умышленном повреждении чужого имущества.

Злоумышленника оставили под подпиской о невыезде.