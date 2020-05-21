Орехово-Зуево: полицейские задержали поджигателя квартиры

Мужчину, который поджег квартиру жительницы подмосковного Орехово-Зуево, задержали полицейские, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Злоумышленника оставили под подпиской о невыезде.
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21 мая 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня
Мужчину, который поджег квартиру жительницы подмосковного Орехово-Зуево, задержали полицейские, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Злоумышленника оставили под подпиской о невыезде.
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