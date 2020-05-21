Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Самаре на складе пластмассовых изделий после пожара рухнула крыша

, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

В Самаре на складе пластмассовых изделий после пожара рухнула крыша
Пожар на складе в Самаре. Фото: ГУ МЧС по Самарской области.

В пригороде Самары пожарные ликвидировали открытое горение на складе пластмассовых изделий. Как сообщает региональное управление МЧС, после локализации огня у здания рухнула крыша.

В ведомстве отметили, что ни при пожаре, ни при разрушении кровли никто не пострадал.

Кровля обрушилась на площади 2000 кв. метров. Площадь возгорания, по уточненным данным, достигла 1300 кв. метров.

«По предварительной версии, причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки в здании», – говорится в сообщении.

Накануне в Крыму загорелись штабели старых шпал.

ДВа

Здоровье

Врач-онколог предупредил о росте в ближайшее время заболеваний раком в запущенных стадиях

Врач-онколог предупредил о резком всплеске в ближайшее время заболеваний раком

Врач-онколог Илья Черниковский предупредил о резком всплеске в ближайшее время заболеваний раком. Доктор, работающий заведующим отделением онкоколопроктологии в МГОБ № 62, рассказал, что в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 все обследования приостановлены.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью