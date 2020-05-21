В Самаре на складе пластмассовых изделий после пожара рухнула крыша

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21 мая 2020, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

Пожар на складе в Самаре. Фото: ГУ МЧС по Самарской области.

В пригороде Самары пожарные ликвидировали открытое горение на складе пластмассовых изделий. Как сообщает региональное управление МЧС, после локализации огня у здания рухнула крыша.

В ведомстве отметили, что ни при пожаре, ни при разрушении кровли никто не пострадал.

Кровля обрушилась на площади 2000 кв. метров. Площадь возгорания, по уточненным данным, достигла 1300 кв. метров.

«По предварительной версии, причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки в здании», – говорится в сообщении.

Накануне в Крыму загорелись штабели старых шпал.