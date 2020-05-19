В лаборатории центра радиологии в Обнинске Калужской области произошел взрыв

В Калужской области в городе Обнинске в лаборатории филиала научного центра радиологии произошел взрыв. Источник сообщил, что пострадал сотрудник лаборатории, ученый получил ожоги. Пострадавший человек госпитализирован.
Пожара за взрывом на химической установке в лаборатории неопасных химикатов не последовало.
Медицинский радиологический научный центр имени А.Ф. Цыба был создан в 1962 году. В мае 2014 года он находится в составе ФГБУ "НМИЦ радиологии" Министерства здравоохранения России в качестве филиала.