В лаборатории центра радиологии в Обнинске Калужской области произошел взрыв

Аргументы Недели → Происшествия 13+

19 мая 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Скорая помощь, фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В Калужской области в городе Обнинске в лаборатории филиала научного центра радиологии произошел взрыв. Источник сообщил, что пострадал сотрудник лаборатории, ученый получил ожоги. Пострадавший человек госпитализирован.

Пожара за взрывом на химической установке в лаборатории неопасных химикатов не последовало.

Медицинский радиологический научный центр имени А.Ф. Цыба был создан в 1962 году. В мае 2014 года он находится в составе ФГБУ "НМИЦ радиологии" Министерства здравоохранения России в качестве филиала.