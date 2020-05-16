Три человека погибли в ДТП со «скорой» и мотоциклом на Ставрополье

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16 мая 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, pixabay.com

В Ставропольском крае случилось дорожно-транспортное происшествие с участием машины "скорой помощи" и мотоцикла. Согласно данным управления ГИБДД по региону, в ходе аварии погибли три человека.

ДТП случилось в Георгиевске в ночь на субботу, 16 мая. Водитель автомобиля УАЗ (скорая помощь), выезжая с территории заправочной станции, не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом, который двигался по главной дороге. Уточняется, что мотоциклист выбрал небезопасную скорость движения. Оба транспортных средства в результате удара загорелись.

Погибли 28-летние водитель и пассажир мотоцикла и 57-летний водитель "скорой".