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В Ногинске задержали двоих мужчин, подозреваемых в нападении на полицейского

, 12:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

В Ногинске задержали двоих мужчин, подозреваемых в нападении на полицейского
фото: pixabey

В Ногинске полицейские прибыли на вызов о сработавшей сигнализации в магазине. Они увидели двух мужчин в масках, один из которых был с ломом, другой - с отверткой. Стражи правопорядка начали задержание, однако злоумышленники оказали сопротивление, в ходе которого ранили одного из сотрудников.

Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Было возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых, ими оказались двое ранее судимых мужчин 1971 и 1973 годов рождения.

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