В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело на мужчину, который ударил работника подземки

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15 мая 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

фото: pixabey

В Санкт-Петербурге пассажир ударил работника метро за просьбу надеть медицинскую маску. Об этом сообщила пресс-служба МВД по городу и Ленинградской области. Ведомство сообщило, что подозреваемый задержан и на него возбуждено уголовное дело.

Спецслужбы передают, что инцидент произошел на станции метро «Нарвская». На пункте пропуска контролер обратился к мужчине без маски надеть средство защиты. В ответ на требование пассажир ударил контролера кулаком в лицо и скрылся. Работнику метрополитена потребовалась медицинская помощь.