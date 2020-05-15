В Иркутской области рабочий получил травмы при обрушении балкона

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15 мая 2020, 11:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото: pixabey

СУ СКР по Иркутской области проводит проверку по факту обрушения балкона в доме тулунского посёлка Стекольный. Пресс-служба ведомства сообщает, что в результате инцидента пострадал рабочий.

Происшествие произошло днём 14 мая при ремонте балкона, расположенного на четвёртом этаже дома. Работы выполняли двое мужчин. Когда балкон рухнул, один рабочий упал на балкон третьего этажа, второй мужчина не удержался и упал на асфальт.

Мужчина получил различные травмы и был госпитализирован в больницу. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.