В Химках утка умудрилась залететь на балкон четвертого этажа жилого дома

Утка умудрилась залететь на балкон четвертого этажа жилого дома в Химках, а вернуться обратно не смогла. Спасти птицу помогли местные жители.
Татьяна набрала телефон службы спасения, но оператор на том конце провода ответил отказом.Тогда было принято решение обратиться к зоозащитникам, и они нам дали телефон промышленных альпинистов, специализирующихся на спасении животных, –добавила Татьяна.
Ближайшим свободным спасателем оказался 42-летний Владимир Коротыш. Мужчина более 20 лет работает в сфере промышленного альпинизма, а также занимается спасением домашних животных. Со слов Владимира, такой вызов ему поступил впервые.