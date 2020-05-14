В Химках утка умудрилась залететь на балкон четвертого этажа жилого дома

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14 мая 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

Утка умудрилась залететь на балкон четвертого этажа жилого дома в Химках, а вернуться обратно не смогла. Спасти птицу помогли местные жители.

Три дня мы переживали и следили за ней. Сначала попытались найти хозяина квартиры, но оказалось, что он уехал далеко от дома и не скоро вернется. Разрешил при необходимости использовать его балкон, -рассказывает местная жительница Татьяна Голова.

Татьяна набрала телефон службы спасения, но оператор на том конце провода ответил отказом.Тогда было принято решение обратиться к зоозащитникам, и они нам дали телефон промышленных альпинистов, специализирующихся на спасении животных, –добавила Татьяна.

Ближайшим свободным спасателем оказался 42-летний Владимир Коротыш. Мужчина более 20 лет работает в сфере промышленного альпинизма, а также занимается спасением домашних животных. Со слов Владимира, такой вызов ему поступил впервые.