В Ставрополе на территории больницы нашли мёртвой женщину, вылечившуюся от коронавируса

Аргументы Недели → Происшествия 13+

14 мая 2020, 07:37 [ «Аргументы Недели» ]

траур, фото: pexels.com

В Ставрополе на территории больницы нашли мёртвой женщину, вылечившуюся от коронавирусной инфекции. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал об этом случае, сообщив, что 13 мая пожилая женщина покончила с собой. Медики больницы рассказали, что у пациентки были какие-то недоразумения в семье.

Как отметил Владимиров, врачи сделали для пациентки все, она выздоровела и уже готовилась к выписке. Но домой на не вернулась. Глава региона написал в соцсети, что сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, ведется следствие, в больнице также будет проведена служебная проверка. Возраст погибшей не уточняется. Владимиров держит эту ситуацию на личном контроле. Ставропольский губернатор призвал "всех быть внимательнее и добрее к тем, кто сейчас рядом". Он подчеркнул, что сейчас всем очень непросто, у многих нервы на пределе. Но в такой сложный период, как никогда, нужно проявлять внимание и сострадание и поддерживать тех, кому особенно трудно.