Люберцы: мальчика на плоту отнесло на середину озера

Аргументы Недели → Происшествия 13+

13 мая 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

фото: pixabey

Десятилетнего мальчика отнесло на плоту на середину озера Чёрное в городском округе Люберцы. Спасатели помогли ребенку выбраться.

«Сообщение об одиноком ребёнке посередине озера поступило от очевидцев. Прибыв на место, мы увидели, что плот с мальчиком из-за сильного ветра снесло достаточно далеко от берега. Спасатель вплавь отправился на спасение ребёнка. Отвлекая мальчика разговорами, спасатель вручную отбуксировал плот на берег. Спасательная операция была успешно завершена», – рассказал старший смены спасателей Махач Исмаилов.

Информация о том, что ребёнку потребовалась медицинская помощь, не поступала.