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Люберцы: мальчика на плоту отнесло на середину озера

, 13:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

Люберцы: мальчика на плоту отнесло на середину озера
фото: pixabey

Десятилетнего мальчика отнесло на плоту на середину озера Чёрное в городском округе Люберцы. Спасатели помогли ребенку выбраться.

«Сообщение об одиноком ребёнке посередине озера поступило от очевидцев. Прибыв на место, мы увидели, что плот с мальчиком из-за сильного ветра снесло достаточно далеко от берега. Спасатель вплавь отправился на спасение ребёнка. Отвлекая мальчика разговорами, спасатель вручную отбуксировал плот на берег. Спасательная операция была успешно завершена», – рассказал старший смены спасателей Махач Исмаилов.

Информация о том, что ребёнку потребовалась медицинская помощь, не поступала.

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