За неделю в 39 регионах России потушено 627 лесных пожаров

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12 мая 2020, 09:55 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Тушение лесного пожара

За неделю с 4 по 10 мая лесопожарные службы ликвидировали на территории Российской Федерации 627 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 119 797 га.

Лесные пожары ликвидированы в 39 регионах, в том числе в ЦФО – во Владимирской, в Воронежской, Московской областях; в СЗФО – в Республике Карелия, Ленинградской, Псковской областях; в ПФО – в Республиках Башкортостан, Марий Эл, Удмуртской, в Пермском крае, в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Ульяновской областях; в УФО – в Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Ханты-Мансийском автономном округе; в СФО – в Республиках Алтай, Тыва, Хакасия, Красноярском, Алтайском краях, Иркутской, Новосибирской, Омской, Кемеровской, Томской областях; в ДФО – в Республике Бурятия, Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Амурской, Сахалинской областях, Еврейской автономной области.

Основная причина лесных пожаров - человеческий фактор, в том числе 178 лесных пожаров возникли от палов сухой травы и перехода в лес огня с сопредельных земель сельхозначения, запаса и иных категорий. Причиной 11 лесных пожаров стал грозовой фактор

По ситуации на 00:00 мск 11.05.2020 проводятся работы по тушению 55 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 11 833 га в 13 регионах Российской Федерации, в том числе:

- 16 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 6 328 га (Забайкальский край);

- 8 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 2 351 га (Амурская область);

- 1 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 392 га (Оренбургская область);

- 6 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 378 га (Хабаровский край);

- 8 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 201 га (Красноярский край);

- 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 186 га (Республика Тыва);

- 1 пожарa на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 99 га (Республика Хакасия);

- 1 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 70 га (Свердловская область);

- 3 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 40 га (Тюменская область);

- 3 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 8 га (Республика Бурятия);

- 1 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 25 га (Республика Алтай);

- 1 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 20 га (Иркутская область);

- 1 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 16 га (Томская область).

- 1 пожара на землях обороны и безопасности на площади, пройденной огнем, 800 га (Забайкальский край);

- 1 пожара на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 800 га (Амурская область – Государственный природный заповедник «Хинганский»);

- 1 пожара на землях иных категорий на площади, пройденной огнем, 99 га (Амурская область ).

На тушении задействовано 3 006 человек, 618 единиц наземной техники. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки задействовано 44 воздушных судна, на тушении лесных пожаров – 16 воздушных судов. Подавляющая доля воздушных судов арендована авиалесоохраной у местных авиакомпаний

Помощь в тушении лесных пожаров Забайкальскому краю оказывают 287 авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана», Амурской области – 37 авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана»

Режим ЧС введен в 5 субъектах Российской Федерации: на всей территории Республики Тыва, Забайкальского, Красноярского краев, в Сковородинском и Тындинском муниципальных районах Амурской области, в Оренбургском муниципальном районе Оренбургской области.

Особый противопожарный режим введен 59 в субъектах Российской Федерации: на всей территории Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Курской, Костромской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Волгоградской, Ростовской, Самарской, Ульяновской, Курганской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Омской областей, города Севастополь, Ставропольского, Алтайского краев, Республик Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Алтай, Тыва, Хакасия, Крым, Ханты-Мансийского, Еврейской АО, в 8 муниципальных районах Калужской области, в 1 муниципальном районе Смоленской области, в 1 муниципальном районе Ярославской области, в 1 муниципальном районе Вологодской области, в 32 муниципальных районах Краснодарского края, в 48 муниципальных районах Нижегородской области, в 7 муниципальных районах Пензенской области, в 25 муниципальных районах Тюменской области, в 31 муниципальном районе Забайкальского края, в 33 муниципальных районах Иркутской области, в 14 муниципальных районах Кемеровской области, в 41 муниципальном районе Красноярского края, в 17 муниципальных районах Республики Бурятия, в 4 муниципальных районах Томской области, в 20 муниципальных районах Амурской области, в 22 муниципальных районах Приморского края, в 11 муниципальных районах Сахалинской области, в 14 муниципальных районах Хабаровского края.