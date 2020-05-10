В Подмосковье пьяный водитель сбил подростка. 13-летняя девочка погибла

Аргументы Недели → Происшествия 13+

10 мая 2020, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В селе Немчиновка Московской области 9 мая около 21 часа водитель наехал на ребёнка. 13-летняя девочка погибла. Злоумышленник с места ДТП скрылся. Водителя вскоре задержали сотрудники подмосковной полиции.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что водитель, сбивший подростка, в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Водителю грозит до 12 лет лишения свободы.

Вчера СМИ писали, что ДТП произошло в Немчиновке на улице Связистов. Водитель сбил девочку и скрылся. Ребенка госпитализировали.