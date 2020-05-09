Футболист признался в убийстве маленького сына. Спортсмену грозит пожизненный срок

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9 мая 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Sabah

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В Турции 32-летний бывший игрок одного из клубов турецкой Суперлиги, выступающий в составе любительского клуба «Бурса Йилдирим Спор», признался в убийстве пятилетнего сына. Цевхер Токташ сознался в совершении преступления спустя 11 дней после смерти малыша.

Мальчика госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию. У ребенка были лихорадка и кашель, мужчина вызвал врачей. Токташ поехал в больницу вместе с сыном.

23 апреля мужчина позвал в палату врачей и рассказал, что у малыша проблемы с дыханием. Медикам не удалось спасти жизнь ребенку. Врачи решили, что сыа футболиста умер из-за осложнений коронавируса.

Мальчика похоронили. А вскоре футболист пришел в полицию и во всем признался. Он рассказал, как убил ребенка, задушив подушкой. Мужчина сказал, что никогда не любил ребенка. Спортсмен утверждает, что психически здоров.

Полиция задержала Токташа. Он ожидает суда. Ему грозит пожизненное заключение.