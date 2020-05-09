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Польское агентство атомной энергии сообщило о пожаре в Национальном центре ядерных исследований

, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

Польское агентство атомной энергии сообщило о пожаре в Национальном центре ядерных исследований
Фото: Национальный центр ядерных исследований

Польское агентство атомной энергии сообщило о пожаре в Национальном центре ядерных исследований под Варшавой. Инцидент произошел утром 8 мая.  На место вызвали сотрудников пожарной охраны.

Благодаря им удалось избежать сильного распространения огня. Пожар не охватил часть здания, где находятся изотопы и радиоактивные вещества.  «После тушения пожара были произведены дозиметрические измерения на месте происшествия, радиоактивных загрязнений не обнаружено. Радиационный фон остается в норме.

В Польше на данном предприятии работает исследовательский ядерный реактор MARIA, названный в честь польской ученой Марии Склодовской-Кюри. Национальный центр занимается производством радиоактивных фармацевтических препаратов, востребованных в том числе и в медицинской сфере услуг.

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