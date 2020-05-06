Новокуркинское шоссе: в ДТП пострадал человек

Водитель не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение на Новокуркинском шоссе. Об этом сообщает столичный Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
«Водитель протаранил бетонное ограждение и выехал в кювет. В результате аварии в машине оказался зажат человек. Пожарно-спасательные подразделения столицы прибыли на место происшествия и извлекли пострадавшего из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента», – подчеркнули в ведомстве. Спасатели передали пострадавшего врачам.