Новокуркинское шоссе: в ДТП пострадал человек

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6 мая 2020, 18:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

фото: pixabey

Водитель не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение на Новокуркинском шоссе. Об этом сообщает столичный Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.



«Водитель протаранил бетонное ограждение и выехал в кювет. В результате аварии в машине оказался зажат человек. Пожарно-спасательные подразделения столицы прибыли на место происшествия и извлекли пострадавшего из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента», – подчеркнули в ведомстве. Спасатели передали пострадавшего врачам.