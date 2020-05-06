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В Кемеровской области мужчина устроил погром в супермаркете из мести

, 16:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

В Кемеровской области мужчина устроил погром в супермаркете из мести
фото: pixabey

Пьяный дебошир, который раньше работал грузчиком в магазине на улице Поспелова, устроил скандал и разнес витрину со спиртными напитками. Работники супермаркета пытались угомонить злоумышленника самостоятельно, но в итоге нажали на тревожную кнопку и стали дожидаться помощи. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Полицейские задержали 37-летнего мужчину и доставили его в участок для дальнейшего разбирательства. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и сообщил, что устроил дебош из мести за увольнение.

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