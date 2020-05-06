По факту смертельного ДТП в Кировской области начата доследственная проверка

По факту дорожно-транспортного происшествия в Кировской области, в ходе которого погибли два человека, начата доследственная проверка. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.



В СУСК уточнили, что около 00.30 5 мая восемнадцатилетний водитель машины ВАЗ-21140 не справился с управлением, вследствие чего съехал в кювет на 82-м километре автодороги "Киров - Советск - Яранск". Машина опрокинулась.

Известно, что водитель и 15-летний пассажир скончались в ЦРБ поселка Верхошижемье от травм, несовместимых с жизнью. Два других пассажира 18 и 15 лет были доставлены в Центр травматологии в Кирове.