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По факту смертельного ДТП в Кировской области начата доследственная проверка

, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

По факту смертельного ДТП в Кировской области начата доследственная проверка
разбитая машина, pixabay.com
По факту дорожно-транспортного происшествия в Кировской области, в ходе которого погибли два человека, начата доследственная проверка. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
 
В СУСК уточнили, что около 00.30 5 мая восемнадцатилетний водитель машины ВАЗ-21140 не справился с управлением, вследствие чего съехал в кювет на 82-м километре автодороги "Киров - Советск - Яранск". Машина опрокинулась.
 
Известно, что водитель и 15-летний пассажир скончались в ЦРБ поселка Верхошижемье от травм, несовместимых с жизнью. Два других пассажира 18 и 15 лет были доставлены в Центр травматологии в Кирове.
 
В среду стало известно, что начато проведение доследственной проверки по факту случившегося, специалисты устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
ЕТ

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