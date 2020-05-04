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В Тюмени нашли солдата, сбежавшего из части 15 лет назад

, 14:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Тюмени нашли солдата, сбежавшего из части 15 лет назад
обувь военного, Zamir Usmanov/Global Look Press
В Тюмени военные следователи нашли мужчину, который 15 лет назад сбежал из части. Соответствующую информацию предоставили в понедельник в военном следственном отделе СКР по Тюменскому гарнизону ЦВО.
 
В декабре 2004 года уроженец Магадана, рядовой Евгений Южанин, который являлся военнослужащим по призыву, самовольно покинул военную часть в Тюмени. Впоследствии он жил в Тюменской и Свердловской областях, "перебивался" случайными заработками. Родственники мужчины ничего не знали о его местонахождении.
 
В военном следственном комитете уточнили, что 30 апреля текущего года уголовное дело в отношении Южанина было прекращено. В ведомстве подчеркнули, что военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности, если будет доказано, что самовольное оставление части стало стечением тяжелых обстоятельств, в частности, из-за плохого состояния здоровья, необходимости ухода за близким человеком или его смерти, неуставных отношений со стороны сослуживцев и прочих "неблагоприятных жизненных ситуаций".
ЕТ

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