На Азовском море задержали очередного браконьера

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4 мая 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Пограничным управлением ФСБ России по Краснодарскому краю в Азовском и Черном морях проводятся оперативно-профилактические мероприятия по пресечению незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов, их ценных и особо ценных видов в период весеннего нереста 2020 года.

В районе причала № 83 на Азовском море (Славянский район) выявлен гражданин РФ, осуществлявший добычу (вылов) водных биологических ресурсов запрещенными орудиями лова. У правонарушителя изъято: 5 вентерей, 8 раколовок, 82 подъемных ловушки, 3 лессовых сети по 10 метров каждая, более 2300 экземпляров азовского бычка. На орудие лова «каравка» (разновидность ставного невода) и маломерное плавательное средство наложен арест.

На берегу Горького лимана в районе хутора Труд Каневского района совместно с должностными лицами Азово-Кубанского отдела госконтроля, надзора и охраны ВБР Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства за аналогичное правонарушение выявлен гражданин РФ. Изъяты незаконные орудия лова и добытые с помощью их водные биологические ресурсы.

Предотвращенный ущерб составил около 200 000 тыс рублей. В отношении правонарушителей проводятся процессуальные мероприятия.