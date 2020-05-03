Крупный беспилотник потеряли в Латвии

Аргументы Недели → Происшествия 13+

3 мая 2020, 18:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото:pixabey

Агентство гражданской авиации Латвии проинформировали соседние страны о неуправляемом дроне, который может пересечь государственную воздушную границу. Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов.

В субботу управление дроном было потеряно, где он находится, неизвестно. В момент потери контроля он находился на высоте более 200 метров. Кому принадлежит беспилотник и с какой целью его запустили, не уточняется.