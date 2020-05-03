В Подмосковье произошел пожар в лесу. Подозреваемый задержан

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3 мая 2020, 17:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Представитель экстренных служб Московской области сообщил, что задержан подозреваемый в поджоге растительности в квадрате №9 Ногинского лесничества. Об этом стало известно в воскресенье, 3 мая.

«В 15.50 в квадрате №9 Ногинского лесничества при наземном патрулировании обнаружен низовой пожар на общей площади 0,2 гектара», - пояснили в ведомстве.

Собеседник отметил, что угрозы ближайшим населенным пунктам и объектам экономики отсутствуют.

Кроме того, руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Федор Польшин рассказал, что задержан 15-летний подросток, его доставили в Балашихинский отдел полиции для установления личности и дальнейшего разбирательства. Школьник подозревается в поджоге сухой травы спичками.