Из-за прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище затоплены населенные пункты Узбекистана и Казахстана

Аргументы Недели → Происшествия 13+

3 мая 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото из соцсети

В Узбекистане пятницу, 1 мая, прорвало участок дамбы Сардобинского водохранилища. Затопило населенные пункты как в самом Узбекистане, так и в Казахстане. В поселке Кургантепа погибли двое детей. 14-летнюю девочку и ее 9-летнего брата, которые возвращались из магазина, унесло потоком воды. Детей нашли мертвыми.

Из поселка и соседних населенных пунктов спасатели МЧС эвакуировали около 12 тысяч жителей. Всего эвакуированы 70 тысяч человек. Сотрудники МЧС, МВД, Минобороны и Национальной гвардии Узбекистана за минувшие сутки спасли 138 человек, которые не смогли покинуть зону наводнения самостоятельно. Также повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья. Десятки людей пострадали. 56 человек были госпитализированы.

Эвакуированные люди размещены в учебных заведениях, предприятиях, часть пострадавших приняли к себе жители соседних районов. Пострадали населенные пункты Кургантепа, Дустлик, Юртдош.

Два села подтопило в Казахстане после прорыва дамбы «Сардоба» в Узбекистане. Под утро 2 мая на границе Мактааральского района произошел разлив из коллектора, из-за этого произошло подтопление населенных пунктов Женис и Жана Турмыс.