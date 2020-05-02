По факту гибели детей, выпавших из окна 11 этажа, возбуждено дело

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2 мая 2020, 21:13 [ «Аргументы Недели» ]

RF Investigative Committee, globallookpress.com

В Москве по факту гибели двоих детей, выпавших 2 мая из окна квартиры на 11 этаже дома по улице Талалихина, возбуждено уголовное дело. По уточненным данным, погибшим мальчикам было восемь и 10 лет.

По данным следствия, тела детей с травмами, характерными для падения с высоты, обнаружили рядом с домом номер 8 по улице Талалихина. Установлено, что до трагедии дети находились в квартире не одни.

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели двух мальчиков. В столичном управлении СКР сообщили, что уголовное дело возбуждено о причинении смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ). Следователи и криминалисты опрашивают очевидцев и соседей семьи.

Ранее СМИ писали, что из окна выпали два пятилетних мальчика.