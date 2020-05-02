В Грузии жители села напали на врачей и полицейских из-за заболевших COVID-19

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2 мая 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

pixabay.com, Грузия

Конфликт между врачами скорой помощи и местными жителями в селе Мушевани Болнисского района завершился возбуждением уголовного дела, сообщила глава пресс-службы МВД Грузии Нино Гиоргобиани.

Накануне в селе Мушевани подтвердилось 10 случаев заболевания. Жители села не дали врачам госпитализировать зараженных коронавирусом людей, после чего начались стычки с полицией. Они заявили, что ни у кого в селе нет инфекции и все люди здоровы, врачи вызвали полицию. Грузины закидали камнями и палками машины скорой помощи и полиции, два автомобиля повреждены.

В результате врачам удалось отправить в больницы 10 пациентов с подтвержденным коронавирусом из села. Об этом в субботу сообщил мэр Болнисского муниципалитета Давид Шеразадишвили журналистам. Он встретился с сельчанами и смог их убедить, что госпитализация людей и уход за ними являются обязательными.

В Грузии количество граждан, скончавшихся от коронавируса нового типа, вчера достигло семи.