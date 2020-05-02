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В лесу в Химках обнаружено тело новорожденного ребенка

, 15:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

В лесу в Химках обнаружено тело новорожденного ребенка
фото: pixabey

В лесном массиве вблизи кладбища, расположенного в Химках, было обнаружено тело младенца мужского пола, сообщает ГСУ СК по Московской области.Предположительно, смерть ребенка наступила около месяца назад.

«Следственным отделом по Химкам по данному факту организовано проведение доследственной проверки. По её результатам  будет принято процессуальное решение», – указывается в сообщении ведомства.

В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливается личность матери ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

СЕ

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