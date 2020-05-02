Иркутская область: из-за взрыва самогонного аппарата семья попала в больницу

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2 мая 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото: pixabey

Cемья из Иркутска оказалась в больнице после взрыва самогонного аппарата в одном из домов посёлка Новая Игирма Нижнеилимского района. Пострадавшие, глава семейства, 44-летний мужчина, который получил наиболее серьезные травмы, его супруга, а также дети 10 и 11 лет доставлены в районную больницу Железногорска-Илимского, сообщает пресс-служба полиции.

Пострадавшая семья является благополучной и ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала. По предварительным сведениям, в результате произошедшего инцидента другие жильцы не пострадали, имущественный ущерб третьим лицам не причинён. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.