В микрорайоне Иркутска из окна квартиры выпал ребенок

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2 мая 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото:pixabey

В Иркутске из окна квартиры на втором этаже выпал маленький мальчик. Ребёнок оперся на москитную сетку, которая его не выдержала. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент случился в одном из многоквартирных домов по улице Розы Люксембург. Окно было открыто, а родители ребенка в этот момент были дома. Двухлетнего мальчика госпитализировали. Предварительно, серьёзных травм он не получил.

По этому факту инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку. Это уже пятое подобное происшествие в регионе с начала года. При этом в четырёх случаях родители находились рядом и просто отвлеклись на непродолжительное время, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.