В Находке произошел взрыв на плавбазе, погиб человек

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2 мая 2020, 08:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Находке при взрыве на плавбазе «Всеволод Сибирцев» погиб один человек. Остальные находившиеся на борту люди эвакуированы. Отмечается, что «на судне работают только ремонтники».

«В час ночи с небольшим, в акватории Находкинского судоремонтного завода во время проведения сварочных работ сварщик прожег палубу над топливным танком, произошел хлопок, взрыв топливных газов, которые там были. Сварщик погиб», - рассказали в Росморрочфлоте.

Сообщается, что возгорания не произошло, люди эвакуированы. В ходе эвакуации одна женщина сломала ногу. Межведомственной комиссии предстоит установить подробности случившегося.