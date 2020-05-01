В Турции девушка упала с обрыва во время фотосессии

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1 мая 2020, 18:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото:pixabey

Две подруги отдыхали в турецкой Анталье. После отмены карантина девушки решили прогуляться в популярный парк Дуден, известный своими живописными водопадами. Во время прогулки одна из девушек решила сфотографироваться на краю обрыва с водопадами на заднем плане, она перелезла через ограждение и начала позировать для фото.

Девушка потеряла равновесие и упала с 35-метровой высоты, в результате чего погибла. Подруга вызвала скорую помощь. Приехавшие спасатели достали тело из воды. Турецкая полиция установила, что причиной смерти стал несчастный случай.



