В Турции девушка упала с обрыва во время фотосессии

Две подруги отдыхали в турецкой Анталье. После отмены карантина девушки решили прогуляться в популярный парк Дуден, известный своими живописными водопадами. Во время прогулки одна из девушек решила сфотографироваться на краю обрыва с водопадами на заднем плане, она перелезла через ограждение и начала позировать для фото.
Девушка потеряла равновесие и упала с 35-метровой высоты, в результате чего погибла. Подруга вызвала скорую помощь. Приехавшие спасатели достали тело из воды. Турецкая полиция установила, что причиной смерти стал несчастный случай.