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В Турции девушка упала с обрыва во время фотосессии

, 18:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

В Турции девушка упала с обрыва во время фотосессии
фото:pixabey

 

Две подруги  отдыхали в турецкой Анталье. После отмены карантина девушки решили прогуляться в популярный парк Дуден, известный своими живописными водопадами. Во время прогулки одна из девушек решила сфотографироваться на краю обрыва с водопадами на заднем плане, она перелезла через ограждение и начала позировать для фото. 

Девушка потеряла равновесие  и упала с 35-метровой высоты, в результате чего погибла. Подруга вызвала скорую помощь. Приехавшие спасатели достали тело из воды. Турецкая полиция установила, что причиной смерти стал несчастный случай. 

 

 

 

СЕ
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